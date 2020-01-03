Трамп лично приказал отобрать у Украины военную помощь: громкое обвинение

Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ о задержке военной помощи Украине.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неотредактированные документы, которые были рассмотрены Just Security (сайт, что посвященный освещению и анализу законодательства и политики в области национальной безопасности).
Так, среди документов было письмо от 30 августа от заместителя директора по программам национальной безопасности Майкла Даффи к исполняющей обязанности контролера Пентагона Элейн МакКускер, в котором говорилось, что замораживание помощи Украине будет продолжаться по недвусмысленному указанию главы Белого дома.
"Четкое указание от президента США Дональда Трампа на дальнейшее сохранение (замораживания – Ред)", – написал Майкл Даффи в электронном письме, которое до сих пор было доступно только в отредактированной форме и не было передано следователям Палаты представителям, проводящим расследование импичмента президента.
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.
29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.
Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.
Пентагон США передал Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс.
США должны выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год. Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.
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