Трамп из-за коронавируса задействовал закон о производстве в военное время

Президент США Дональд Трамп применил закон о производстве в военное время, чтобы в стране как можно быстрее могли выпускать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Соответствующее распоряжении глава государства издал во четверг, 2 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в рамках закона о производстве в период военного времени я издал распоряжение для того, чтобы производители домашнего оборудования смогли более полно обеспечить производство аппаратов ИВЛ ради спасения жизней американцев. Я отдал распоряжение министру здравоохранения и министру внутренней безопасности, чтобы они оказали помощь таким производителям как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, and Vyaire Medical в обеспечении комплектующими, необходимыми для производства аппаратов ИВЛ", – отмечено в документе.

Трамп пояснил, это распоряжение устранит препятствия в цепочке обеспечения комплектующими, которые могут поставить под угрозу быстрое производство аппаратов ИВЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, аппараты ИВЛ, которые американский бизнесмен Илон Маск пообещал бесплатно разослать в больницы, пригодны только для больных с легкой формой заболевания коронавирусом.

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