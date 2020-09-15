Трамп использовал в предвыборной рекламе изображения российских военных. Фото

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа выпустил баннер для сбора средств в поддержку американской армии с изображением российских истребителей и солдат.

Об этом сообщило американское издание Politico. Объявление провисело с 8 по 12 сентября, когда разгорелся скандал.

Военные эксперты из США и России на баннере увидели военнослужащих, которые держат в руках российские автоматы Калашникова, а на заднем фоне – три российских истребителя.

Пьер Спрей, который проектировал самолеты для военно-воздушных сил США, говорит, что угол наклона хвоста самолета и расстояние между двигателями характерны для МиГ-29.

"Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что он поддерживает наши войска", – сказал Спрей.

Директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подтвердил, что это действительно самолеты МиГ-29, а солдаты в руках держат российский автомат АК-74.

Как выяснилось, фото было взято с сервиса Shutterstock. Его там разместил пользователь из Андорры.

После того, как эта история была опубликована, создатель изображения Артур Закиров подтвердил в сообщении в Facebook, что на нем изображена 3D-модель МиГ-29, а солдаты – российские модели. Он сказал, что это составная фотография из трех снимков, сделанных в трех разных странах, демонстрирующая российское небо, греческие горы и французскую землю.

Скандальный баннер штаба Трампа. Politico

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсети Facebook в политической рекламе в поддержку президента США Дональда Трампа использовали фото времен Евромайдана. Для рекламы применили коллаж, где под фото с Трампом сделана надпись "общественная безопасность", а под снимком с Майдана "хаос и насилие".