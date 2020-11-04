Трамп или Байден: чего ждать Украине от президента США?

Кристина Бондаренко Мир 16:04, 4.11.2020

  • Трамп – агент Кремля. Байден – лишь публично будет поддерживать Украину.

  • Трамп – предоставил "Джавелины" и летальное оружие. Байден, как и его предшественник демократ Обама, помогать и выделять бюджет с оборонки НЕ БУДЕТ

  • Трамп – уважает Путина и продолжит с ним дружить. Байден – ужесточит санкции в отношении России

  • Трамп – радикальный и навсегда похоронит демократию в США. Байден – "левак", который погрузит страну в социализм и разгул дармоедов

Это лишь основные штампы, которые можно найти в высказываниях украинцев о нынешних выборах в США. Больше всего всех интересует, какой будет политика кандидатов в отношении Украины. Что будет с "Северным потоком-2", санкциями, денежной помощью на оборонный бюджет.

На все эти вопросы можно найти ответ в нашем видео-триме

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Мир

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