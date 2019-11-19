О коррупции вырезали? У Трампа оправдались за расхождения в стенограмме звонка Зеленскому

Представитель Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявил, что в стенограмме апрельского звонка американского президента Дональда Трампа главе Украины Владимиру Зеленскому были неточности.

Он признал это в ходе очередного раунда публичных слушаний в Конгрессе во вторник, 19 ноября, которые транслировались в прямом эфире. При этом подполковник заверил, что суть звонка была передана правильно.

"Стенограмма не совсем точная, но я не назвал бы ее неверной", – ответил он на вопрос о том, почему первая версия Белого дома об общении лидеров содержит упоминание о коррупции в Украине, а в подробной расшифровке об этом ничего не сказано.

У Трампа сделали признание о звонке Зеленскому

По словам Виндмана, короткие анонсы для прессы, которые выходят сразу после общения, часто используются в качестве месседжей, которые соответствуют политике США и указывают на важные вехи для Вашингтона.

Виндман объяснил неточную стенограмму разговора Трампа и Зеленского

У Трампа сделали признание о звонке Зеленскому

Также Виндман рассказал, что Зеленский пытался общаться с Трампом на английском языке, но переходил на украинский , пользуясь услугами переводчика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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