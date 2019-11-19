О коррупции вырезали? У Трампа оправдались за расхождения в стенограмме звонка Зеленскому

Представитель Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявил, что в стенограмме апрельского звонка американского президента Дональда Трампа главе Украины Владимиру Зеленскому были неточности.
Он признал это в ходе очередного раунда публичных слушаний в Конгрессе во вторник, 19 ноября, которые транслировались в прямом эфире. При этом подполковник заверил, что суть звонка была передана правильно.
"Стенограмма не совсем точная, но я не назвал бы ее неверной", – ответил он на вопрос о том, почему первая версия Белого дома об общении лидеров содержит упоминание о коррупции в Украине, а в подробной расшифровке об этом ничего не сказано.
У Трампа сделали признание о звонке Зеленскому
По словам Виндмана, короткие анонсы для прессы, которые выходят сразу после общения, часто используются в качестве месседжей, которые соответствуют политике США и указывают на важные вехи для Вашингтона.
Виндман объяснил неточную стенограмму разговора Трампа и Зеленского
У Трампа сделали признание о звонке Зеленскому
Также Виндман рассказал, что Зеленский пытался общаться с Трампом на английском языке, но переходил на украинский , пользуясь услугами переводчика.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. Журналисты нашли в ней несоответствия с анонсом.
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