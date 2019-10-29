Трамп подыграл России? В Кремле позлорадствовали из-за оговорки о Зеленском

Российский сенатор Алексей Пушков позлорадствовал по поводу оговорки президента США Дональда Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского "новым президентом России".

Так, в своем Twitter он оставил едкий комментарий, в котором утверждает, что для Трампа Украина и Россия якобы являются одним целым "русского мира".

"Подтверждается, что для Трампа Зеленский и Украина – нечто смутное и тесно связанное с Россией. Своей оговоркой он лишь показал: Россия и Украина для него - части одного пространства, далекого и сложного русского мира. А Крым вообще российский – ведь "там все говорят по-русски", — написал Пушков.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский "Радио Свобода"

Подтверждается, что для Трампа Зеленский и Украина - нечто смутное и тесно связанное с Россией. Своей оговоркой он лишь показал: Россия и Украина для него - части одного пространства, далекого и сложного русского мира. А Крым вообще российский - ведь "там все говорят по-русски". https://t.co/2HJlP8Ij7B — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Зеленский признался, что еще в начале лета 2019 года опасался возможного давления со стороны Трампа.

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