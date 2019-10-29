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29 октября • обновлено в 06:48
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Трамп подыграл России? В Кремле позлорадствовали из-за оговорки о Зеленском

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Российский сенатор Алексей Пушков позлорадствовал по поводу оговорки президента США Дональда Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского "новым президентом России".

Так, в своем Twitter он оставил едкий комментарий, в котором утверждает, что для Трампа Украина и Россия якобы являются одним целым "русского мира".

"Подтверждается, что для Трампа Зеленский и Украина нечто смутное и тесно связанное с Россией. Своей оговоркой он лишь показал: Россия и Украина для него - части одного пространства, далекого и сложного русского мира. А Крым вообще российский ведь "там все говорят по-русски", — написал Пушков.

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Зеленский признался, что еще в начале лета 2019 года опасался возможного давления со стороны Трампа.

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Персоны
Алексей Пушков Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Россия
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