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12 октября • обновлено в 02:24
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Скандал с Трампом и Зеленским: американского топ-дипломата вызвали в Конгресс из-за Украины

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Палата представителей Конгресса США в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа вызвала для дачи показаний временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

Дата его выступления пока не назначена, передает CNN, ссылаясь на несколько информированных источников.

Отмечается, что у Тейлора есть информация о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома. Об этом стало известно после дачи показаний бывшего спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера.

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Кроме того, из обнародованной переписки американских дипломатов и советника украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака следует, что Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить помощь Украине.

Так, 9 сентября Тейлор написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули их веру в нас".

"Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией", – добавил он.

Уильям Тейлор

Уильям Тейлор

eurointegration.com.ua

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Темы
Импичмент Трампа Военная помощь Украине
Персоны
Уильям Тейлор Дональд Трамп Владимир Зеленский Курт Волкер
Место
США
Теги
Конгресс США политика
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Карпов Стас
Карпов Стас
Грамотное решение заморозить военную помощь Украине. Все равно продадут все ополченцам
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Карпов Стас
Карпов Стас
Шапиро Женька, еще нет. А если разморозят - вам это не поможет
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Карпов Стас:"Грамотное решение заморозить военную помощь Украине." Не послушали Вас, гады: уже разморозили.
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