Скандал с Трампом и Зеленским: американского топ-дипломата вызвали в Конгресс из-за Украины

Палата представителей Конгресса США в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа вызвала для дачи показаний временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

Дата его выступления пока не назначена, передает CNN, ссылаясь на несколько информированных источников.

Отмечается, что у Тейлора есть информация о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома. Об этом стало известно после дачи показаний бывшего спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера.

Кроме того, из обнародованной переписки американских дипломатов и советника украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака следует, что Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить помощь Украине.

Так, 9 сентября Тейлор написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули их веру в нас".

"Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией", – добавил он.

Уильям Тейлор eurointegration.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

27 сентября на фоне украино-американского скандала спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Стало известно, что на своей должности он мог лоббировать интересы Raytheon Company, которая производит Javelin.

Позже Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

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