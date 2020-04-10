Сделка ОПЕК и сотрудничество в космосе: Трамп и Путин провели переговоры

Президенты США и России обсудили ситуацию на рынке нефти, пандемию коронавируса и сотрудничество в космосе.

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Об этом шла речь во время телефонных переговоров глав государств 10 апреля, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что разговор состоялась по инициативе американского лидера.

Президенты обсудили ситуацию на глобальном рынке нефти, а также обменялись мнениями по поводу сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Трамп и Путин договорились продолжить двусторонние консультации по этой теме.

Также лидеры стран затронули ситуацию с пандемией коронавируса в мире и ряд двусторонних вопросов, среди которых сотрудничество в космосе.

Напомним, что страны ОПЕК практически договорились о новой сделке по ограничению добычи нефти. Россия сразу же пошла на уступки, в то время как Мексика отказалась выполнять новые договоренности. В ситуацию вмешались США, которые согласились дополнительно снизить производство, чтобы компенсировать отказ своего соседа. О том, как в ближайшее время изменится стоимость нефти в мире и как это повлияет на Украину, читайте в материале OBOZREVATEL.

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