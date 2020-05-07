Трамп пообещал помочь Путину: о чем договорились президенты

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 7 мая провели телефонный разговор, обсудив, в частности пандемию COVID-19 в мире и контроль над вооружениями.

Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов предоставить РФ помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира по итогам переговоров.

"Президент Трамп подтвердил, что США напряженно работают над оказанием помощи американцам, а также готовы оказать помощь любой нуждающейся стране, включая Россию", – отметил Дир.

В Кремле уточнили, что США предложили направить в РФ партию медицинского оборудования.

Трамп и Путин Коллаж

Американский глава также заявил, что готов обсуждать контроль над вооружениями с участием России и Китая, чтобы избежать новой затратной гонки.

Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы, добавила пресс-служба Кремля.

Президенты также затронули положение на мировом рынке нефти, "отметив своевременность заключения нового соглашения ОПЕК".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе в ходе Второй мировой войны.

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