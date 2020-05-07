Главная Новости
7 мая • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп пообещал помочь Путину: о чем договорились президенты

1.5т
Читать материал на украинском

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 7 мая провели телефонный разговор, обсудив, в частности пандемию COVID-19 в мире и контроль над вооружениями.

Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов предоставить РФ помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира по итогам переговоров.

"Президент Трамп подтвердил, что США напряженно работают над оказанием помощи американцам, а также готовы оказать помощь любой нуждающейся стране, включая Россию", – отметил Дир.

В Кремле уточнили, что США предложили направить в РФ партию медицинского оборудования.

Трамп и Путин

Трамп и Путин

Коллаж

Американский глава также заявил, что готов обсуждать контроль над вооружениями с участием России и Китая, чтобы избежать новой затратной гонки.

Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы, добавила пресс-служба Кремля.

Президенты также затронули положение на мировом рынке нефти, "отметив своевременность заключения нового соглашения ОПЕК".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе в ходе Второй мировой войны.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин
Место
США
Теги
политика Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги