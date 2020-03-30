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30 марта • обновлено в 19:47
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Трамп и Путин провели переговоры: о чем договорились

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Президенты США Дональд Трамп переговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Главы государств обсуждали ситуацию с распространением коронавируса в мире и состояние мирового рынка нефти. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Россия была партнером, а Германия – врагом": Трамп переговорил с Путиным и сделал странное заявление

rg.ru

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", – сказано в сообщении.

Также Трамп и Путин обсудили состояние мирового рынка нефти, они договорились провести двусторонние консультации на уровне министров энергетики.

Кроме того, президенты договорились о продолжении личных контактов.

Обсуждая свой диалог с Путиным, Трамп в эфире Fox News заявил, что во время Второй мировой войны СССР были партнерами США, а Германия – врагом, но сейчас все изменилось.

"Они также воевали во Второй мировой войне. Они потеряли 50 миллионов человек. Они были нашими партнерами во Второй мировой войне. Германия была нашим врагом. А теперь Германия это такая “замечательная страна”... теперь мы не разговариваем с Россией, мы говорим с Германией", — заявил президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой они обсуждали темы Украины, Ирана, Сирии и Венесуэлы. Также президенты отметили, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин
Место
США
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Комментарии
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Мой господин
Мой господин
Дорогие нормальные украинцы,наши дедушки бок о бок вместе воевали с фaшисткой заразой,давайте вместе и объединимся теперь,что нам простым людям делить то???
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А президент великой Укроины вообще в курсе, что у него за спиной чего то там обсуждают?
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