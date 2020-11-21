Трамп и Путин примут участие в саммите G20

Президент США Дональд Трамп будет участвовать в саммите "Группы двадцати" (G20), который состоится в формате онлайн в субботу, 21 ноября.

Об этом, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом доме, пишет Reuters. Отметим, ранее анонсировалось, что в первый день в саммите также примет участие глава России Владимир Путин.

По данным журналистов, американский лидер будет участвовать в мероприятиях G20 как в субботу, так и в воскресенье из Белого дома.

Напомним, саммит пройдет 21-22 ноября. Мировые лидеры планируют обсудить, в частности, экономический кризис из-за пандемии.

Среди участников – канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США проголосовали за законопроект в поддержку Украины, который должен не допустить участие России во встречах "Большoй семeрки" (G7).