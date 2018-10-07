Трамп и не только: кто ''забил'' на день рождения Путина

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель лично не поздравляли главу РФ Владимира Путина с днем рождения.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Кремля. Согласно списку, президент Украины Петр Порошенко также не отправил Путину телеграмму.

В то же время ряд лидеров лично позвонили российскому президенту. Среди них президент Узбекистана Шавкат Мирзиев, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Киргизии - Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана - Ильхам Алиев, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Беларуси - Александр Лукашенко и Сербии — Александр Вучич, Молдовы - Игорь Додон.

К личным поздравлениям также присоединились премьер-министры Армении и Израиля Никол Пашинян и Биньямин Нетаньяху.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы и россияне пожелали Путину последнего дня рождения.