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ПолитикаЭкономика

Трамп и не только: кто ''забил'' на день рождения Путина

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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель лично не поздравляли главу РФ Владимира Путина с днем рождения.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Кремля. Согласно списку, президент Украины Петр Порошенко также не отправил Путину телеграмму.

В то же время ряд лидеров лично позвонили российскому президенту. Среди них президент Узбекистана Шавкат Мирзиев, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Киргизии - Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана - Ильхам Алиев, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Беларуси - Александр Лукашенко и Сербии — Александр Вучич, Молдовы - Игорь Додон.

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К личным поздравлениям также присоединились премьер-министры Армении и Израиля Никол Пашинян и Биньямин Нетаньяху.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы и россияне пожелали Путину последнего дня рождения.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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zhenyok
zhenyok
Что я могу сказать... Ну и хуй с ним)))
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Куликов Сергей
Куликов Сергей
Александр Лукашенко,премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, таджикский лидер Эмомали Рахмон, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, мэр Вероны Федерико Сбоарина и президент ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико, да никто не поздравил володю по мнению самых "честных" украинских "сми"
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Бор Тарас
Бор Тарас
Куликов Сергей,ты забыл о презике Молдовы с соответствующей фамилией Додон.Без него список был неполный.
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Саймон
Саймон
Гореть в аду ботоксному карлику.
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