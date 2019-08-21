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Трамп и Макрон поддержали возвращение России в G8 — СМИ

1.6т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре 20 августа обсудили приглашение России на саммит стран G7 в 2020 году.

Трамп отметил, что РФ стоит вернуть и возродить таким образом G8. Он открыто заявил об этом на встрече с журналистами и позже высказал это мнение в разговоре с президентом Франции, пишет CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника агентства, Трамп и Макрон уже договорились пригласить Россию и намерены обсудить это с главами других государств, входящих в состав G7, на саммите 24-26 августа.

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Сообщается также, что именно Макрон внес предложение пригласить Россию на встречу в будущем году, которая пройдет в США. Трамп этой инициативе не возражал.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Россия входила в состав так называемой Большой восьмерки вместе с Британией, США, Германией, Италией, Францией, Канадой и Японией. В 2014 году, после аннексии Крыма, РФ исключили из объединения, после чего оно стало называться "Большой семеркой".

Как писал OBOZREVATEL, 20 августа Макрон заявил, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

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Персоны
Эммануэль Макрон Дональд Трамп
Место
Россия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина вроде себя предлагала вместо России))))))) Хотя предлагать себя у украины в крови)))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
При Парашенко такого не было.....Он бы этого никогда не допустил)
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Федоров Федор, да гляди,твой “Пабло Эскабар“ сейчас бегает по ГБР,что загнанный мышак серогорбый,дураку ясно был исход его правления,многим даже с момента,когда эта свора,дорвалась до корыта было ясно,что это @опа,и таки чего? А касаемо большой восьмерки,это было делом времени,и опятт же,только порохобот упоротый этого никогда не поймет,бо нечем.Д.Б.
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1
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Изоляция РФ усиливается.
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