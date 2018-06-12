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Трамп и Ким Чен Ын поговорили тет-а-тет: первая реакция лидеров

1.3тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре тет-а-тет и проговорили в таком формате 45 минут.

После этой встречи появились первые комментарии от них, передает "Лента.ру".

В частности, Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".

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А журналисты из пула Белого дома утверждают, что слышали, как глава КНДР через переводчика назвал эту встречу своего рода "научной фантастикой".

После этого они пригласили в зал переговоров своих представителей на расширенные консультации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня Ким Чен Ын прилетел на саммит в Сингапур для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

Президент США был намерен беседовать с коллегой только в присутствии переводчиков.

Персоны
Ким Чен ЫнДональд Трамп
Место
Сингапур
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