Трамп и Ким Чен Ын поговорили тет-а-тет: первая реакция лидеров

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре тет-а-тет и проговорили в таком формате 45 минут.

После этой встречи появились первые комментарии от них, передает "Лента.ру".

В частности, Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".

А журналисты из пула Белого дома утверждают, что слышали, как глава КНДР через переводчика назвал эту встречу своего рода "научной фантастикой".

После этого они пригласили в зал переговоров своих представителей на расширенные консультации.

Bilateral meeting with respective delegations underway now! History in the making. #SingaporeSummit pic.twitter.com/sERzLnWcsP