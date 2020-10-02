Трамп и его жена заболели коронавирусом
Президент США Дональд Трамп и его супруга, первая леди Мелания Трамп заразились новым коронавирусом COVID-19.
Об этом американский лидер лично сообщил на своей странице в Twitter, уточнив, что они оба пошли на изоляцию.
"2 октября ночью у Мелании и у меня оказались положительные результаты на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!" – написал политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.
В свою очередь представитель Белого дома Кейли Макэнани 9 сентября заявила, что Трамп сознательно преуменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.
По ее словам, таким образом он пытался не допустить хаоса в стране.
Напомним также, что президент США распространял недостоверную информацию об опасной болезни. В апреле он выразил убеждение, что COVID-19 якобы погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.
Конкурент Трампа на предстоящих выборах президента Джо Байден потребовал его отставки из-за проблем с коронавирусом в стране.