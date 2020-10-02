Трамп и его жена заболели коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и его супруга, первая леди Мелания Трамп заразились новым коронавирусом COVID-19.

Об этом американский лидер лично сообщил на своей странице в Twitter, уточнив, что они оба пошли на изоляцию.

"2 октября ночью у Мелании и у меня оказались положительные результаты на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!" – написал политик.

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