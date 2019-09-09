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9 сентября • обновлено в 23:28
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Трамп и Джулиани давили на Киев? В США начали масштабное расследование из-за Украины

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В США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Об этом в понедельник, 9 сентября, заявили сразу три комитета Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса), передает Reuters. Указывается, что к давлению на Киев может быть причастен и ряд других лиц из окружения американского лидера.

В связи с этим главы комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель, по разведке Адам Шифф и по надзору и реформам Илия Каммингс направили письма в Белый дом и Госдепартамент.

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В своем обращении они попросили предоставить документы, связанные с попытками "манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента".

Руди Джулиани и Дональд Трамп

Руди Джулиани и Дональд Трамп

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"В течение почти двух лет президент и его личный адвокат Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности", – говорится в письме.

Reuter уточняет, что Трамп и некоторые другие республиканцы ранее спрашивали, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

В Белом доме пока не ответили на запрос о комментариях по поводу расследования, начатого комитетами Палаты представителей.

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Темы
Выборы в США Политические скандалы в США
Персоны
Дональд Трамп Рудольф Джулиани
Место
США
Теги
Конгресс США политика расследование
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Евсеева Марина
Евсеева Марина
Так, а что НАБУ расследовало по Burisma или просто тихо дело сливали?... хотя как можно когда демократы сколько были "крышей" для Сытника и на его коррупцию глаза закрывали.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Короче чубы будут трещать в любом случае. Дадут инфу на Баедена и его сынка, а вдруг Трамп проиграет? Не дадут, а вдруг переизберется? Цуцванг однако.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Федоров Федор, федя плавал федя знает
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