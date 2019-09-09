Трамп и Джулиани давили на Киев? В США начали масштабное расследование из-за Украины

В США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.
Об этом в понедельник, 9 сентября, заявили сразу три комитета Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса), передает Reuters. Указывается, что к давлению на Киев может быть причастен и ряд других лиц из окружения американского лидера.
В связи с этим главы комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель, по разведке Адам Шифф и по надзору и реформам Илия Каммингс направили письма в Белый дом и Госдепартамент.
В своем обращении они попросили предоставить документы, связанные с попытками "манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента".
Руди Джулиани и Дональд Трамп
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"В течение почти двух лет президент и его личный адвокат Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности", – говорится в письме.
Reuter уточняет, что Трамп и некоторые другие республиканцы ранее спрашивали, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
В Белом доме пока не ответили на запрос о комментариях по поводу расследования, начатого комитетами Палаты представителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о приписываемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.
Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.
Лещенко заявил, что не причастен к вмешательству в выборы президента США. Расследование, начатое по этому факту, якобы было инициировано отдельными представителями действующей украинской власти для того, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона и нового президента Украины.
Позднее тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лещенко вызовут на допрос в ГПУ.
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