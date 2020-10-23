Трамп и Байден на дебатах обвинили друг друга в получении денег от России

Президент США Дональд Трамп и его конкурент на будущих избирательных гонках обвинили друг друга в получении денег от России.

Своими мыслями они обменялись во время последних дебатов 23 октября. В частности, кандидат в президенты США от Демократической партии Байден заявил, что Россия, Китай и Иран профинансируют вмешательства в американские выборы. Политик добавил, что ему якобы "совершенно ясно", почему РФ, КНР и Иран ведут такую деятельность (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В свою очередь Трамп заверил, что ни разу не получал никаких денег от Москвы. Кроме того, он отметил, что якобы никто и никогда не действовал с Россией настолько жестко, как он. Более того, Трамп обвинил Байдена в якобы получении $3,5 млн от российского президента РФ Владимира Путина.

Однако Байден так же, как и Трамп, отверг эту информацию, отметив, что за всю жизнь никогда не получал никаких средств из-за рубежа. Комментируя это, он вспомнил и Украину, выразив убеждение, что в отношениях с нашим государством действовал безупречно в должности вице-президента США.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предыдущих дебатов 30 сентября Трамп и Байден устроили публичный спор с бранью. В частности, действующий президент США постоянно перебивал оппонента. Со своей стороны кандидат в президенты США от Демократической партии обозвал нынешнего главу США "щенком Путина", "клоуном" и "худшим президентом Америки".