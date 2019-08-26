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Трамп хотел взорвать ядерную бомбу, чтобы побороть ураган — СМИ

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Президент США Дональд Трамп предлагал высшим военным чиновникам бомбить ураганы ядерными бомбами.

Как пишет Axios со ссылкой на свои источники, во время одного из совещаний Трамп всерьез предлагал наносить ядерные удары по ураганам еще в тот момент, когда они формировались в Атлантическом океане.

"Я понял. Они начинают формироваться у побережья Африки, а когда они движутся по Атлантике, мы бросаем бомбу в центр урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?", − цитирует якобы слова Трампа собеседник издания.

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Эта идея вызвала недоумение у участников закрытого совещания в Белом доме, поэтому в итоге всерьез ее так и не рассмотрели. При этом механизм ядерного удара по ураганам все же понравился самому Трампу, который как минимум упоминал об этой возможности и в первый год своей работы, о чем есть официальные заметки.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Стоит отметить, идея бомбить ураганы ракетами не нова. Ее рассматривали еще в середине 20-го века, во времена президента Дуайта Эйзенхауэра. Но после комплексной оценки такой возможности учеными, от идеи решили отказаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" во Франции рассорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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