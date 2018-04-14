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Константин Эггерт
Константин Эггерт
Российский журналистВсе статьи автора

Трамп хотел врезать от души, но его сдержал Пентагон

5.3т

Впервые за долгое время отличное утро для Путина (и, заодно, для иранцев). Фактически угрозы Кремля сработали. Удары союзников по сирийским объектам были бессмысленными - режим Асада успел всё и всех вывезти. Правительственная и разведывательная инфраструктура не затронута. Судя по всему, Трамп, вместе с Болтоном и Хейли, хотели врезать от души, но их сдержал Пентагон.

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Начальник ОКНШ Данфорд сказал, что с Россией заранее скоординировали разведение сторон в воздушном пространстве. Похоже, ключевую роль сыграл телефонный разговор Макрона и Путина. Предположу, что в обмен на то, что удар будет символическим, Кремль пообещал поговорить с Башаром, чтобы тот больше не применял химоружие. Посмотрим, сдержит ли Дамаск слово (если Москва вообще с сирийцами на эту тему говорила). Но, в любом случае, Путин минувшей ночью нанёс поражение западным союзникам, не подняв в воздух ни одного "Су".

Тактическое или стратегическое поражение, пока неясно. Ждите дальше: 1) Штурм Идлиба, последнего оппозиционного бастиона, сирийско-русско-иранскими силами; 2) Антиизраильских терактов в ответ на гибель иранских советников в Сирии; 3) Отставки Мэттиса - после того, как Майка Помпео утвердят госсекретарем.

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Автор
Константин ЭггертКонстантин Эггерт
Темы
Конфликт в СирииВойна
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Константина Эггерта
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