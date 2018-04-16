Трамп хотел бить по объектам Росси в Сирии, его отговорили - WSJ

Глава США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по объектам ПВО России, а также Ирана в Сирии перед атакой, которая произошла рано утром 14 апреля.

Данный маневр должен был нейтрализовать военные возможности сирийского режима, передает источник The Wall Street Journal.

"Когда господин Трамп призвал свою команду также рассмотреть возможность ударов по российским и иранским целям в Сирии, если это было бы необходимо для того, чтобы добраться до военного оборудования режима Асада", - отметил источник.

По его данным, против выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Всего, по данным газеты, рассматривались три варианта атаки.

Самый консервативный вариант — удары по нескольким объектам, связанным с производством химического оружия. Второй — удары "по более обширному набору целей сирийского режима, включая подозреваемые в производстве химического оружия научные центры а также военные командные пункты. Третий вариант затрагивал удары по российским системам ПВО.

В итоге Трамп одобрил гибридный план – сочетание первого и второго вариантов.

Как сообщал "Обозреватель", стало известно о грубом вмешательстве войск России во время удара США и союзников по Сирии.