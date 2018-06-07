Трамп хочет пригласить Ким Чен Ына домой

Президент США Дональд Трамп готов пригласить в США лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает АР.

Американский лидер отметил, что хотел бы принять главу КНДР в Белом доме, а не в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

"Может, мы начнем с Белого дома", - сказал Трамп.

Кроме того, президент США рассказал о письме Ким Чен Ына, которое он получил на минувшей неделе. Трамп охарактеризовал послание как "очень приятное письмо" с приветствием от Ким Чен Ына и "ничего больше".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР.