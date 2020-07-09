Трамп хочет лечить США от COVID-19 опасным препаратом: ВОЗ назвал его бесполезным

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать гидроксихлорохин в качестве лекарства от COVID-19, несмотря на то, что ВОЗ признала этот препарат неэффективным.

Как сообщает The Guardian, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что Трамп все еще возлагает надежды на гидроксихлорохин.

"Президент всегда говорил, что он рассматривает гидроксихлорохин как очень многообещающее профилактическое средство, но также люди не должны принимать его без рецепта врача", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания трех препаратов от COVID-19: гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.