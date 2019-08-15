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Трамп хочет большего: в Белом доме сделали скандальное заявление о дружбе с Путиным

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Президент США Дональд Трамп оценивает свои личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным как хорошие.

Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки". "Я думаю, что президент Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным", — сказал он.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

При этом американский советник отметил, что у обеих сторон есть разногласия по некоторым вопросам. Однако Трамп, по его мнению, надеется на то, что "личные отношения, которые у него есть, превратятся в нечто большее".

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп заявил, что намерен наладить хорошие отношения с Россией, так как мешавшее ему расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин
Место
США
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