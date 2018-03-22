Президент США Дональд Трамп заявив після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, що готовий зустрітися з ним в "не надто віддаленому майбутньому". - Ред.

Трамп з Путіним вже зустрічались в групі Великої двадцятки. Там вони обговорювали статичні питання, в яких вони би могли разом співпрацювати. В першу чергу це питання ядерного роззброєння з боку РФ і з боку Сполучених Штатів Америки, а також це Північна Корея, Сирія та інші гарячі точки, де США та Росія можуть співпрацювати. Ясно, що привітання Трампа з перемогою на виборах в Росії Путіна викликало великі нарікання навіть з боку республіканців. І сенатор Маккейн дуже критично висловився, сказав, що це не були вибори і вільні країни не мають вітати авторитарних лідерів. Тому привітання Трампа звучало дуже дивно навіть з боку деяких американських яструбів.

Я думаю, що ця зустріч так чи інакше відбудеться. І на ній будуть обговорювати Північну Корею, Сирію, Українц, ядерне роззброєння Росії і США.

Мені здається, що Трамп симпатизує Путіну на особистому рівні, але він не може йти з ним на зближення. Я не думаю, що у Трампа є конкретна мета з приводу Росії. Я думаю, єдине, що би він хотів, це просто зробити певну деескалацію російсько-американських стосунків і фактично виконати свої виборчі обіцянки. Коли він йшов в президенти, він казав, що США помиряться з Росією, і Росія більше не буде становити загрозу для Сполучених Штатів. Тому головна його мета - це досягти своїх передвиборчих обіцянок.

Є рівень стосунків Росія - Америка, і є стосунки Трамп - Путін. Ясно, що в цій ситуації доведеться поступатися, доведеться йти на компроміси. Але на даному етапі політика Трампа ще більш жорстка по відношенню до Росії, ніж попередня адміністрація Обами. Тому зараз якраз поступається Росія, мені здається. Це пояснюється і тим, що Білий Дім продовжує вводити санкції проти Росії, зокрема був оголошений "кремлівський список".

Друге - це те, що Україна отримала Джавеліни, про які навіть мріяти не могла при адміністрації Обами.

По-третє, Росія так і не відповіла і не відреагувала на розгром свого військового угруповання у Сирії, тому на сьогоднішній день поступається Росія.

А завдання Трампа в цій ситуації є якраз примирення з одного боку, а з іншого боку - показати американському суспільству, що Трамп не є другом Путіну. Тому і такі жорсткі рішення приймаються навіть попри волю Трампа. Мені здається, що він не хотів би так жорстко відноситись до Кремля, як того вимагає його оточення, а також американські виборці.

Щодо українського питання, то мені здається, що зараз Трамп взагалі не розуміє і не знає, що відбувається в Україні і особисто, навіть на рівні Білого Дому. На мою думку, Україна мало цікавить людей в Білому Домі. Тут треба звертати увагу якраз на Волкера - Суркова, на їх стосунки і їх перемовини. Тому те, що Трамп відмовився зустрічатися з Порошенко минулого разу, на Мюнхенській конференції, це говорить про те, що інтересу до України у Білого Дому як такого немає, і вони хочуть скинути це на плечі європейських партнерів. Але оскільки Україна йде в пакеті російсько-американського конфлікту, то в цій ситуації зрозуміло, що її обійти не можуть.

Але ключовою особою по Україні в Америці зараз є не Трамп, не Макл Пенс, ніхто інший, але Курт Волкер. І я думаю, що якраз треба очікувати їх зустрічі з Сурковим. З приводу України я навіть не впевнений, що Трамп якимось чином компетентний і знає, що відбувається в Україні.