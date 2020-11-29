Трамп готовится на инаугурации Байдена объявить об участии в следующих выборах – СМИ

Президент США Дональд Трамп может объявить о своем участии в выборах на высший государственный пост в 2024 году во время инаугурации Джо Байдена.

Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на три своих источника. По данным издания, это может произойти в январе 2021 года, если победа демократа будет подтверждена.

Отмечается, что пока действующий глава государства обсуждает вопросы предвыборной кампании со своими советниками.

По словам источников издания, Трамп во время частных разговорах хвастался, что он останется популярным даже если победу официально одержит Байден. Президент считает, что в этом у него есть преимущество, потому что демократа СМИ считают "скучным" в отличие от него.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента Джо Байдена. До этого он регулярно отрицал победу демократа и уверенно заявлял о своей победе, несмотря на предварительные данные не в его пользу.

Напомним, что выборы президента США состоялись 3 ноября.