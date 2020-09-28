Трамп годами не платил налоги – NYT

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не платил налог на доход около десяти лет до того, как он возглавил страну.

Об этом утверждают журналисты газеты The New York Times. В материале говорится, что бизнесмен не пополнял государственный бюджет из-за высоких убытков.

Отмечается, что с 2001 по 2015 год Трамп не заплатил ни цента подоходного налога, а в 2016 и в 2017 году он перевел в Министерство финансов по этой статье лишь по 750 евро.

Сам Трамп уже назвал такую ​​информацию ложью и пообещал обнародовать свои налоговые декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы его главный конкурент на выборах, демократ Джо Байден сдал тест на наркотики.

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