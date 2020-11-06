Новости из США. Пятница, 6 ноября, 1:45 по времени Восточного Побережья.

* Пенсильвания. Подсчитано 95% голосов. 49.2% – 49.5% в пользу Трампа. Значительное большинство голосов в Филадельфии, Питтсбурге и Харрисбурге, где очень много бюллетеней послано по почте и где именно их обработка продолжается, было отдано за Байдена. Разрыв в абсолютных цифрах составляет сейчас 18,229 голосов и значительно сокращается с поступлением каждой новой порции результатов. Ожидается, что подсчет голосов в Пенсильвании будет продолжаться и ночью.

При этом нет никаких сомнений в том, что когда будут подсчитаны следующие 2% голосов, Байден обойдет Трампа в Пенсильвании и в конечном итоге опередит Трампа не меньше, чем на 30-40 тысяч голосов. Выйдет ли Байден вперед в течение ночи или это произойдет в пятницу утром, зависит только от скорости работы сотрудников избирательных комиссий.

– Победа в Пенсильвании сделает Байдена де-факто победителем выборов, поскольку гарантирует ему голоса 273 выборщиков в коллегии, вообще независимо от результатов во всех других штатах, в которых не завершен еще подсчет голосов.

– Днем в четверг подсчет голосов в Пенсильвании приостанавливался из-за того, что представители Трампа обратились в суд с требованием обязать избирательные комиссии допустить наблюдателей Трампа на расстояние 6 футов от сотрудников комиссий (минимальное расстояние, разрешаемое санитарными правилами), а не 10 футов, как оговаривалось в правилах, утвержденных в штате. Суд иск представителей Трампа удовлетворил. Из-за приостановки подсчета он замедлился, но с приближением трамповских наблюдателей вплотную к сотрудникам комиссий ничего в динамике изменения результатов не изменилось. Трамп движется к поражению на выборах в Пенсильвании.

* Джорджия. Подсчитано 99% голосов. Разрыв в пользу Трампа сократился до 1267 голосов. Оставшиеся недосчитанными порядка 10 тысяч бюллетеней – это в основном голоса из Атланты, в том числе примерно 5600 бюллетеней из округа Clayton в Атланте, где за Байдена проголосовали уже 90,586 (84.9%) избирателей. Экстраполируя, можно прогнозировать, что Байден получит в этом округе еще порядка 4,600 голосов (а Трамп, соответственно, порядка 1000 голосов), что позволит Байдену выйти вперед в Джорджии.

Из других округов Атланты также ожидаются голоса с перевесом в пользу Байдена, но с менее значительным. В Джорджии также ждут до 17-00 пятницы получения до 8,900 бюллетеней от военнослужащих и тех зарегистрированных в штате избирателей, кто живет за границей. Сколько из них проголосует на самом деле, сколько бюллетеней дойдут в срок, и за кого будет подано большинство из этих бюллетеней, неизвестно. Подождем.

* В Аризоне Трамп несколько сократил разрыв. После подсчета 90% голосов 50.1% - 48.5% в пользу Байдена. На ночь в Аризоне объявлен перерыв в работе комиссий.

* Трамп выступил в пресс-комнате Белого Дома. Он заявил, что по итогам подсчета "легальных бюллетеней" он выиграл выборы, но у него хотят "украсть победу" с помощью "нелегальных бюллетеней", "фальсификаций" и "жульничества" и что "этого нельзя допустить".

– Выступление Трампа признано анализирующими его журналистами самым лживым и опасным за все время его президентства. Оно состояло из одной сплошной лжи. Телеканал MSNBC, например, даже прервал его трансляцию, заявив, что не может транслировать в эфир поток сплошной дезинформации.

– Трамп утверждал, что он "выиграл Висконсин, Мичиган, Пенсильванию и Джорджию". Ложь. Он уже проиграл Висконсин и Мичиган, движется к практически неизбежному поражению в Пенсильвании, сохраняя шансы в Джорджии (хотя они ниже, чем у Байдена).

– Трамп заявил, что голосование по почте – это "невероятно коррумпированная система". "Невероятная коррупция и фальсификации". Никаких доказательств голословного утверждения приведено не было.

И так далее.

* Джо Байден выступил днем с кратким обращением, призвал всех к спокойствию и соблюдению тишины, пока избирательные комиссии ведут подсчет голосов.

* Председатель юридического комитета Сената Грэм на полном серьезе обсуждал в эфире телеканала Фокс с одним из любимых ведущих президента Хэннети, может ли легислатура Пенсильвании назначить выборщиков в коллегию, которые проголосуют за Трампа вопреки голосованию избирателей штата, если выборы сфальсифицированы. Такие времена. Такие юристы, таков сенатор Грэм, выигравший свои перевыборы в Южной Каролине.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.