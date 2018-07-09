Выходит, что у Трампа и Путина интересы не совпадают. Трамп хотел бы вывести переговоры на глобальный уровень, но наш мелкий (Путин. - ред) к этому почему-то не готов. Или у него нет желания. У Путина другое маниакальное желание, чтобы против России отменили санкции, и при этом он делает вид, что не понимает, о чем идет речь и почему эти санкции назначены. Или же это пропагандистская установка, делать вид, что никому не понятно, что за санкции, почему их назначили, является ли это результатом конкуренции великой России, которую все боятся, в том числе и ее технологических достижений. Это называется "Ваньку валять". Это то, что сейчас происходит по подготовке переговоров между Трампом и Путиным. Российская сторона делает вид, что отмена санкций - это путь к началу диалога. Во всяком случае, это видно из заявлений классических российских пропагандистов.

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На самом деле договариваться не о чем. И хоть Трампу тоже нужен пиар-результат, что он мировой лидер, что в такой сложной ситуации он встречается даже с Путиным, но переговоры надо было бы отменить. Их и так перенесли из первых чисел июля, так как к тому моменту стороны ни о чем не договорились. Похоже, что и сейчас нет никаких договоренностей. По косвенным признакам, например, по происходящему в Сирии и даже в связи с еще одним использованием Новичка, Путин пытается продать Трампу свою неадекватность. Это тоже такая известная пропагандистская установка, что вот я такой страшный и неадекватный, и нами лучше договариваться, чем ссориться. Но на эту удочку уже никто не клюет. Если вы неадекватный и с вами бесполезно о чем-то договариваться, то какой смысл в переговорах?

Было бы правильно, если бы Трамп все поняв, просто отказался от встречи с Путиным. Потому что никаких ощутимых результатов не ожидается. Судя по тому заявлению, который предложила Москва, видно, что они хотят просто посветиться. Путин же до такой степени в изоляции, что с ним и журналисты не особенно рвуться делать интервью. Ему же обидно! А ведь Путину нужен эффект присутствия, нужно показаться своим избирателям в России. Мол, он ужас какой крутой, раз участвует в переговорах на равных с самим Трампом.

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Нужно ли это самому Трампу? Мне кажется, что не очень и нужно, ведь дискредитирующий фактор от такой встречи будет сильнее. Честные политики, когда видят, что им морочат голову, пытаются как-то использовать, они просто делают заявления, что такая встреча нам неинтересна. Ведь если Путин требует, чтобы за ним признали право не выполнять международные соглашения, то какой тогда смысл с ним встречаться?