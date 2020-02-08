Трамп дал задание помирить его с Путиным: вскрылось тайное поручение

Президент США Дональд Трамп поручил послу в России Джону Салливану принять меры для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Об этом сам диппредставитель сообщил в интервью РБК, отметив, что намерен продолжить курс своего предшественника Джона Хантсмана.

"Я надеюсь продолжить ту замечательную работу, которую он проделал, я рад этой возможности. Незадолго до того, как он покинул свой пост, и после этого мы с ним несколько раз обсуждали пути конструктивного взаимодействия Соединенных Штатов с правительством России", — заявил посол.

Джон Салливан и Владимир Путин ТАСС

По его словам, отношения стран сейчас находятся на низшей точке со времен окончания холодной войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп уволил эксперта по Украине в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана. Он является ключевым свидетелем в деле об импичменте.

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