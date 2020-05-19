Трамп дал ВОЗ 30 дней на выполнение его условий: озвучен ультиматум

Президент США Дональд Трамп направил письмо-ультиматум главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебреисусу.

Глава Белого дома угрожал прекратить финансирование ВОЗ из-за пандемии COVID-19. Документ он опубликовал в Twitter.

"Это письмо, отправленное доктору Тедросу из Всемирной организации здравоохранения. Оно говорит само за себя!" – написал Трамп в соцсети.

Дональд Трамп

В письме Трамп предупредил, что у ВОЗ есть 30 дней, чтобы осуществить "существенные улучшения". Иначе Штаты прекратят финансирование или даже выйдут из организации. Добавим, что имеется в виду под этими "улучшениями" не указано.

Также в письме лидер американцев обвинил ВОЗ в том, что они с декабря и ранее игнорировали информацию о распространении коронавируса в Ухане (Китай). Президент Штатов акцентировал, что ВОЗ отложила чрезвычайную декларацию под давлением китайского лидера Си Цзиньпина.

"Единственный выход для Всемирной организации здравоохранения – это если она действительно сможет продемонстрировать независимость от Китая", – указано в письме.

Письмо Трампа к ВОЗ Twitter Дональд Трамп

Письмо Трампа к ВОЗ Twitter Дональд Трамп

Письмо Трампа к ВОЗ Twitter Дональд Трамп

Письмо Трампа к ВОЗ Twitter Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения выполняет просьбы Китая.

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