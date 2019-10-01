Трамп был не один: выяснилась новая деталь скандального разговора с Зеленским

Во время скандального телефонного разговора главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского присутствовал также госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от чиновника Госдепа. О том, повлияло ли как-то его присутствие на ход общения, пока неизвестно.

Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского

"Госсекретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок от 25 июля между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским", — сказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майка Помпео вызвали в суд с требованием предоставить документы о взаимодействии президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским.

В рамках расследования импичмента Трампа Помпео поставили требование показать документы до 4 октября. Выступить в суде он должен в период со 2 по 10 октября.

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