"Трамп бросил динамитную шашку": выяснилось, что значит убийство Сулеймани

Убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани может привести к обострению обстановки на Ближнем востоке.

Такое мнение выразил бывший вице-президент США Джо Байден. При этом он одобрил удар США по генералу.

"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", – заявил Байден.

В то же время сенатор Линдси Грэм высоко оценил действия Трампа после иранской агрессии.

"Иранскому правительству: если вы хотите больше, вы получите больше. Благодарю Вас, господин Президент, за то, что вы вступились за Америку", – написал он в Twitter.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев заявил, что США может ждать возмездие за убийство иранского генерала.

Он заявил, что гибель Сулеймани представляет собой "наихудший сценарий развития событий, очень смахивающий на месть американцев".

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB