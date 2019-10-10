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10 октября • обновлено в 14:14
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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Трамп бросает союзников на растерзание и кидает репутацию США на самое дно

7.3т

Начну с того, что считаю такой внезапный, непродуманный, импульсивный вывод американских войск из Сирии - серьёзнейшим провалом всего американского бренда. Такое действие бросает наших союзников на растерзание и главное кидает нашу репутацию на самое дно. Никто, в том числе Израиль или страны НАТО, рассчитывать на нас после сегодняшнего дня не должны и не могут. Финиш. Трамп своим бестолковым и предательским поведением наносит стране на внешней арене самый главный урон, что он может нанести. И это очевидно любому, кто хотя бы имеет смелость посмотреть на действия Трампа и его администрации, с минимальной объективностью.

Также Трамп, здесь и до этого практически в каждом конфликтном для Америки районе и деле, зарекомендовал себя как громкий пустозвон и болтун, который угрожает, громко стучит ногами и машет кулаками, но при малейшем давлении в ответ уходит в сторону, так как чисто психически не может воевать ни в одной войне, где ему однозначно не гарантирован быстрый и полнозначный выигрыш. "Будем сражаться там, где нам выгодно": Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн".

Если Трамп собирался уходить из Сирии, то почему он не достиг договорённости с Турцией и курдами о взаимодействии в Сирии, без участия Америки. Зная, как Америка могла бы надавить на Турцию и курдов, такое соглашение было бы очень возможно. После чего бы никто не сказал бы ни слова, что их бросили и не исполнили своё слово. Однако, как мне кристально ясно, Трамп просто не обладает ни способностями, ни знаниями, ни тактом вести такие сложные переговоры и достигать таких результатов. Потому сегодня и завтра есть как есть. А американским союзникам, любым и везде, я бы посоветовал полностью пересмотреть понимание, что Америка вообще будет волноваться по их поводу. Во всяком случае до тех пор, пока Трамп президент, его не импичнули и не удалили с места или не сняли по 25й поправке.

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Если мы не желаем долго участвовать в решении проблем региона, то самое главное и лучшее, что мы должны сделать - это не влезать и не реагировать на процессы, происходящие в данной стране, включая гражданскую войну, резню мирного населения, беженцев и т.д. Так как зайти в регион легко, а выйти из него очень сложно. Наша военная компания должна тогда оставаться чисто воздушной, как и делал Обама до Трампа, ведя наступательные действия дронами и координируя свои действия с курдскими отрядами на земле. Практически и морально рассуждая, Обама, не влезая с солдатами и советниками на физические позиции на земле в Сирии, был абсолютно прав и поступил умнее Трампа, который влез, дал обещания, а потом предельно цинично резко бросил.

Обаму нельзя было обвинить в том, что он кого-то кинул на произвол судьбы, так как американцы не принимали участие в наземных операциях. Трамп же, добившись окончания войны с ИГИЛ, косвенно создал таким образом почву для победы Ассада и Путина со всеми остальными повстанцами, так как у них высвободились руки и войска. Однако, ни Ассад, ни Путин, ни Иран, ни Турция не могли праздновать окончательную победу, пока в пустыне на Евфрате, оставался американский гарнизон, не дающий ни одной стороне получить контроль над этими 30% территории страны и таким образом закончить войну как таковую своей победой.

Выведя американские войска Трамп де-факто отдал окончательную победу в Сирии в руки Путина, Ассада и частично Турции, при этом Трамп полностью уничтожил доброе имя американской армии, как серьёзного участника и союзника, кого бы то ни было.

А вот что дальше - давайте думать вслух.

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Ближайшая перспектива. (Через 1-3 месяца и на будущие 20 лет)

Трамп и любые президенты после него, будут находится в состоянии нерешительности по поводу, а что им делать и делать ли вообще в данном регионе, который на глазах становиться liability без каких-либо выигрышных сторон. Это, разумеется, вызывает и будет вызывать много моральных соображений и также вопросов безопасности на ближайшее время. Однако никаких экономических, геостратегических и логических обоснований для дальнейшего западного контроля над регионом, консервации его откровенно агонизирующих режимов и границ, нет и не может быть, так как уже ясно сейчас, что регион перестал быть чем-то нужным и перспективным для запада как таковой.

Ни Китай, ни Россия не захотят, да и физически, финансово, не смогут долго управлять данным регионом, даже если запад его покинет. Регион быстро идёт к своему коллапсу и если там не произойдёт какое-то экономическое чудо, то ничего ждать и ловить там просто не остаётся. Россия и Китай могут попробовать влезть в местные дела, что вызовет войну с ними, огромное напряжение их же ресурсов и возможностей и закончится патовым состоянием, даже несмотря на военные победы данных стран тут и там на время.

Регион не может быть контролирован или исправлен, пока он не пройдёт своего рода полное очищение, через большую региональную войну. Любая внешняя держава в регионе не может предложить там, или даже заставить проводить, никакие реформы, пока местные элиты, страны, народы не почувствуют всю полноту того штопора вниз, в который они вошли. А временная консервация статус-кво, как была раньше и на сегодня, не даст дальше ничего, кроме именно той самой временной консервации, уже умирающего политического образования.

Потому несмотря на весь цинизм и жуткость данного рассуждения, но часто для локализации эпидемии, для лечения которой в мире просто не существует никакой вакцины, нужно просто дать всем больным в данной зоне умереть, чтобы сохранить окрестные страны и людей от той же участи. Это та, предельно прагматичная позиция суровой гуманности, которую можно обсуждать в случае смертельного заболевания - того чем болен регион северной Африки и Ближнего-Среднего востока.

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Средняя перспектива (20-40 лет от сегодня)- Большая региональная война.

1. Американские (да и западные) интересы в регионе, в связи с энергетической революцией, стали минимальны. В том числе западные интересы в Израиле. Европейцы активнейшим образом развивают альтернативные источники энергии, а Америка залита нефтью и газом до такого состояния, что ей просто больше не нужно влезать в любые драки, ради этих ресурсов.

Потому западный выход из региона абсолютно закономерен. Также, нужно ясно понять, что регион, лишившись своей единственной экономики - энергетики, не имеет никакого завтра. Энергетическая независимость от них - вопрос ближайшего времени. Экономика там падает и будет продолжать падать, так как индустриально эти страны Африки и региона Ближнего/Среднего востока, из себя ничего не представляют. Финансово тоже в них нет никакой мощи. Демографически они продолжают расти, не имея ресурсов на содержание большего количества населения. Культурно и образовательно, они далеко позади, практически в реакционном состоянии умов. Потому эти страны, при каком-то серьёзном будущем толчке, скажем от нового мирового экономического кризиса, погрузятся в революцию, войну, столкновения между собой и внутри себя на целом ряде внутренних и внешних противоречий.

2. Если смотреть на опыт предыдущих конфликтов и лет, то одно становится ясным - запад-Америка добивается блестящих результатов, при полном военном разгроме противника и последующем долговременном (на десятки лет) западно-американском контроле и коренном переустройстве всей территории. То есть политика военной победы с последующей нео-колониальной зависимостью и внешним управлением, делает страны под таким контролем, одними из самых ведущих и передовых в мире по всем показателям. Но для этого нужно военным способом победить их и желание влезть в подобный конфликт.

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3. Мы давно понимаем, что все границы Африки и региона ближнего-среднего востока, а также границы стран после развала СССР - были проведены по лекалам и меркам колониальных держав, их владений и их развала после Первой и Второй мировых войн, а также в связи с революцией и последующим коллапсом СССР. Эти границы не могут дальше восприниматься как перманентные, ввиду того, что они не соответствуют этническим, религиозным, экономическим и другим показателям. Что у нас на глазах вызывает постоянные войны внутри них и между ними. Единственный способ раз и навсегда привести эти страны в порядок и установить там мир и процветание, это за счёт переделки всех этих границ с упором на создание более мелких, более удобно управляемых, моно-национальных и моно-религиозных стран. Любые попытки объединения их в большие и мелкие имперские проекты приведут к дальнейшему продолжению столкновений и коллапсу региона.

4. Америка не будет больше ввязываться в любой конфликт местного или регионального значения в регионе Африки - Ближнего / Среднего востока, пока не будут задеты чисто её личные интересы. Потому, зная это, становится ясным, что для Америки, в средней перспективе, откровенно выгодно, чтобы страны там зашли в окончательный тупик и начали войну друг с другом, или внутри себя. Выгодно с той точки зрения, что по-другому нет никаких путей установить в этих регионах мир, искоренить связанный с проблемами региона терроризм и экспорт его в страны запада, а также бесконечную иммиграцию, которая подрывает западные основы общества, культуры и экономики.

Подобный конфликт в данном регионе станет своего рода очищением и революцией от предыдущих уже неработающих систем в состояние полного хаоса, где таким образом, открываются возможности тотального передела всего и вся. Потому Америка и запад скорее всего проявят себя лишь на завершающих этапах этой Большой региональной войны. В тот момент, когда все или большинство режимов этих стран рухнет вместе с существующими порядками, населением и границами, когда начнётся тотальный коллапс всего региона и выплёскивание беженцев, террористов, набеги на соседние страны, за счёт военных отрядов тех или иных полевых командиров, когда центральная власть полностью исчезнет, переведя страны в нео-феодальное состояние, вот тогда и только тогда включение в конфликт Запада, станет логически и политически абсолютно приемлемым и гарантирует успех.

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Долгосрочная перспектива. Неоколониализм- оккупация (50-150 лет от сегодня.)

Западное вмешательство в конфликт или в пост конфликтный хаос, должно быть построено на логике, что если запад не вмешается, то коллапс региона Африки - Ближнего / Среднего востока, переместится и в западные земли. Потому Modus operandi запада будет базироваться на полной оккупации и подчинения всего региона военному командованию западных стран. Которые полностью зачистят всех появившихся полевых командиров, если они не войдут в соглашение с западом и не разоружаться. Западное военное командование проведёт коренной пересмотр и переделку всех границ, законов, экономических структур. Будет проведена архи-обязательная реформа религии и её полное, окончательное отделение от государства.

Военная западная оккупация и контроль над всем регионом будет практически всеобъемлющим, кроме отдельных местных дел и решений, которые будут постепенно передаваться в руки местных жителей и избираемых ими местных органов власти. Надо совершенно чётко рассчитывать, что подобный западный режим оккупации будет существовать долгие годы, пока не произойдёт возрождение и становление новой экономики, светского образования, стабильных границ, светских законов и правил и т.д. И спешить или прекращать данный процесс на середине пути, будет крайне вредным и приведёт к возобновлению конфликта.

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Финал. (160-180 лет от сегодняшнего дня)

Передача власти в руки местного населения, которое уже будет жить по построенным западным установкам.

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Автор
Александр Флинт Александр Флинт
Темы
Политические скандалы в США Конфликт в Сирии Война
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
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Mega Death
Mega Death
А тем временем на Отеле Trump Tower в Лас-Вегасе вывесили банер с надписью "Трамп предал и убил курдский народ. Трамп-убийца."
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Сначала коллапс переместится не Запад, а после - уже некому будет вмешиваться.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Все границы условны? Ну так и границы США могут стать слегка условными. В основе любого государства заложены свои противоречия - Север и Юг, США и Калифорния, Материк и Побережья... А если вспомнить, что США - конфедерация...Тем более - похоже идут два центробежных процесса - США потихоньку дичает - это видно по избранию Трампа...Международное право для даной страны уже не актуально. Судя по тексту статьи, Америка стремится вернутся в старые-добрые времена классического колониализма. Но...есть много но...1. ни одна даже самая дикая африканская страна с коллониальным статусом уже не смирится 2 деградация медждународных структур и права плохо скажется не только на презираемом вами "третьем мире", но и на самих белых сверхчеловеках 3 нельзя переиграть врага на его территории и по его правилам. Нельзя быть более жестокими, чем исламисты, большими эгоистами. чем китайцы или большими беспредельщиками. чем русскиме...Америка без правил, без идеалов, без культа права нафиг никому не нужна! На силу найдется сила, на быкование - заточка, на экономический шантаж - контрабанда. Это наш мир, если другого нет,то, не вам решать...Не завидую я отставному мировому шерифу в нашем 13м районе! Особенно, если он решил перейти на другую сторону закона...
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