В понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. И, в принципе, об этой встрече не знает только глухонемой слепец, и, быть может, он находится в этом случае в куда лучшем положении, чем среднестатистический потребитель информационных потоков. Ведь тот ажиотаж, который утроили кремлевские и прокремлевские СМИ, в том числе и в украинском сегменте, иначе как кульминацией диареи не назвать.

Нарративы "Трампнаш", "Трамп – агент Кремля", "Трамп признал Крым российский", "Трамп обменяет Украину на Сирию и Иран" и прочие исходят от каждого эксперта средней ноги и либерального толка, уходящего корнями в лона необъятного гибридного лепрозория. Когда вещают оные нарративы из застенок РФ это понятно, требования пропаганды не оспариваются, но украинские СМИ, подыгрывающие российской информационной машине, излучающие нелогичную ересь, вызывают тревожные вопросы. Но, все же, несколько слов о нарративах…

Забавно, что накануне встречи с Путиным Трамп очень жестко прошелся по проекту газопровода “Северный поток - 2”, который имеет стратегическое значение для Кремля, как в финансовом, так и геополитическом значении.

Забавно, но именно Трамп давал неоднократно зеленый свет на операции коалиции во главе с США, по нанесению ударов по территории Сирии, чего себе тот же Обама, который, как известно в глазах каждого россиянина “чмо”, не позволял и близко. И именно при Трампе был нанесен самый серьезный урон по российским наемникам из ЧВК “Вагнер”.

Забавно, но именно при Трампе Украина получила первые ПТРК “Джавелин” против которых российская пропаганда накануне встречи в Хельсинки развернула беспрецедентную по наглости информационную спецоперацию.

Забавно, но именно при Трампе произошли самые серьезные ужесточения санкций против России, и балы развернута дипломатическая война между министерствами иностранных дел с высылкой дипломатов и ужесточением визового режима.

И, что самое забавное, именно администрация Трампа, а не Обамы, Буша или Клинтона, включает в своем составе наибольшее количество политиков, известных своими русофобскими взглядами и относящихся к когорте “ястребов”.

А потому, чей Трамп на самом деле мы узнаем не столько по его словам, или словам которые ему приписывают и как их интерпретируют российские и пророссийские шкварки, а по делам. А делами, с учетом всего выше изложенного, лично я пока удовлетворен. Точнее, удовлетворен делами “околоТрампа”.

Хельсинки? Да – жду с нетерпением! Будет на что посмотреть и о чем поговорить.