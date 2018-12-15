Трагедия во Франции с ''желтыми жилетами'': есть погибший

Количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции в субботу, 15 декабря, увеличилось до семи в результате очередного дорожного инцидента.

Как передает Le Figaro, несчастный случай произошел в городке Еркелинне на французско-бельгийской границе.

Мужчина попал под грузовик, который врезался в заградительные барьеры, установленные участниками антиправительственной акции.

Фото с места собрания протестующих "желтых жилетов"

Отметим, 13 декабря в городе Авиньон на юге Франции другого участника протестов сбил грузовик.

Другие смертельные инциденты во время собраний "желтых жилетов" в последние недели также были последствиями несчастных случаев.

Как писал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек.

При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружение надписями "Маркона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобными.