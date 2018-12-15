МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Трагедия во Франции с ''желтыми жилетами'': есть погибший

2.1тЧитать материал на украинском

Количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции в субботу, 15 декабря, увеличилось до семи в результате очередного дорожного инцидента.

Как передает Le Figaro, несчастный случай произошел в городке Еркелинне на французско-бельгийской границе.

Мужчина попал под грузовик, который врезался в заградительные барьеры, установленные участниками антиправительственной акции.

Новости
Российскую пропагандистку избили во Франции: появилось первое фото

Фото с места собрания протестующих

Фото с места собрания протестующих "желтых жилетов"

Отметим, 13 декабря в городе Авиньон на юге Франции другого участника протестов сбил грузовик.

Другие смертельные инциденты во время собраний "желтых жилетов" в последние недели также были последствиями несчастных случаев.

Как писал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек.

При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружение надписями "Маркона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобными.

Читайте все новости по теме "Протесты во Франции" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты во Франции
Место
Франция
Теги
смертьДТПпротест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
4
Смешно
4
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги