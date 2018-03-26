Трагедия в Кемерово: Бутусов указал на цинизм путинской России

Несмотря на ужасную трагедию в Кемерово, где в ТРЦ "Зимняя вишня" из-за пожара погибли десятки человек, в том числе и дети, а еще более 50 человек числятся пропавшими без вести, российское телевидение ни на минуту не прервало свой вечерний эфир.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов, отмечая, что о пожаре и первых жертвах стало известно в 16:06 по московскому времени.

"Но ни один российский телеканала не прервал вечернюю трансляцию, и в телевизионных новостях весь вечер эта информация не стала главной, ее не заметили. На канале "Россия" в прайм-тайм фильм о мудром и добром руководителе В.В. Путине - вот скриншот. И даже на программе Соловьева пожар не стал событием, хотя о десятках жертв уже было известно ко времени начала эфира. На Первом канале в прайм шла игра "Что? Где? Когда?", на НТВ - кино, трансляции никто не прервал", - констатирует Бутусов.

Такой цинизм росТВ журналист объясняет всеобщей пропагандой, которая переросла здравый смысл.

"Ведь в России все хорошо, там давно победили подлых "зрадофилов", и в СМИ работают только ответственные "государственники", которые, конечно, не будут омрачать эфир негативными новостями вечером в воскресенье. Торговый центр принадлежит местному депутату правящей партии "Единая Россия", но, конечно, персона владельца также никакого интереса у российских СМИ пока не вызвала", - добавил Бутусов.

Кроме того, он указал на масштаб трагедии, напомнив, что сетью разлетелись последние письма и сообщения жертв в соцсетях, но даже это не заставило российские каналы сообщить о трагедии и они продолжали транслировать развлекательный контент.

"Дети звонили родителям, а одна из посетительниц кинотеатра Майя Ерохина успела изменить свой статус в "вконтакте": "Это конец". Но это, конечно, российские новости в воскресенье тоже не показали. 5 декабря 2009-го года в российской Перми при пожаре в ночном клубе задохнулось и отравилось продуктами горения насмерть 156 человек, и тогда Путин тоже грозился проверками, карами за нарушение правил пожарной безопасности. Но об этом в России в воскресный вечер никто не вспоминает, ведь есть куда более важные новости - война в Сирии, война в Украине, ведь так страшно жить там, где нет стабильности, где нет доброго вождя..." - пишет Бутусов.

Напомним, ранее появились список пропавших и первые фото жертв пожара в Кемерово.