Трагедия в Кабуле: стало известно о чудовищном предательстве в отеле

Сотрудники службы безопасности отеля в Кабуле убегали "без боя", оставив гостей на произвол судьбы.

Об этом рассказали очевидцы нападения террористов, передает AFP.

"Они не атаковали, они ничего не сделали с ними, у них не было опыта", - сообщил 24-летнийсотрудник отеля.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана подтвердил, что службу безопасности наняли всего три недели назад, поэтому у ее представителей не было опыта.

Руководство отеля отказывается комментировать этот нюанс.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали фото погибших при атаке на отель в Кабуле 20 января украинцев.