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Трагедия в Кабуле: стало известно о чудовищном предательстве в отеле

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Сотрудники службы безопасности отеля в Кабуле убегали "без боя", оставив гостей на произвол судьбы.

Об этом рассказали очевидцы нападения террористов, передает AFP.

"Они не атаковали, они ничего не сделали с ними, у них не было опыта", - сообщил 24-летнийсотрудник отеля.

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Представитель министерства внутренних дел Афганистана подтвердил, что службу безопасности наняли всего три недели назад, поэтому у ее представителей не было опыта.

Руководство отеля отказывается комментировать этот нюанс.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали фото погибших при атаке на отель в Кабуле 20 января украинцев.

Место
АфганистанКабул
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