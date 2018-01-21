Трагедия с украинцами в Афганистане: МИД назвал количество погибших

В результате теракта в отеле Intercontinental Hotel, расположенном в столице Афганистана Кабуле, погибли 6 граждан Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Доложил президенту о гибели 6 гражданах Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - написал Климкин.

"Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", — добавил он.

Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 січня 2018 р.

В то же время в сети появилось видео, на котором люди пытаются спастись из отеля.

Соцсети скорбят по погибшим сотрудникам украинской авиакомпании. Появились их фотографии.

Позже в комментарии УП замдиректора департамента - начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что количество граждан Украины, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле, может возрасти до 7 человек.

"По обновленной информации, полученной МИД Украины от правоохранительных органов Афганистана, погибших в Кабуле украинцев может быть семеро", - сообщил он.

Также Кирилич отметил, что в отеле, на который было совершено нападение, в это время находилось много сотрудников авиакомпаний, среди которых были и украинцы.

Он добавил, что МИД в оперативном режиме во взаимодействии с компетентными органами Афганистана и представителями дипучреждений государств-партнеров Украины, аккредитованных в ИРА, выясняет судьбу всех украинцев, которые могли находиться во время теракта в гостинице.

Вместе с тем "Громадське" со ссылкой на данные корреспондента испанской агентства EFE Notocias в Афганистане Бабера Сахела и представителя авиакомпании Kam Air Хаджи Ракиба сообщает, что в результате атаки на "Intercontinental" 8 из погибших украинцев были сотрудниками местной авиакомпании Kam Air, среди них было две женщины.

Также директор авиакомпании "Украинские крылья" Владимир Костенко заявил в комментарии "Громадському", что в результате атаки боевиков на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле погибли два пилота-украинца.

По его словам, афганская авиакомпания Kam Air нанимала украинских специалистов.

Один из пилотов – уроженец Первомайского Харьковской области, 1974 года рождения. Информации по второму пилоту пока нет.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и поручил Кабмину оказать им всю необходимую помощь.

Как писал "Обозреватель", накануне в СМИ появилась информация о гибели 9 граждан Украины.