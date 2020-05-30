Трагедия Джорджа Флойда: в США вывели армию для подавления протестов впервые за 30 лет

В США впервые за 30 лет на улицы Миннеаполиса вывели бойцов Национальной гвардии для подавления массовых беспорядков во время митингов из-за гибели афроамериканца.

Как отмечают местные СМИ, армию последний раз привлекали в 1992 году. В пятницу их вывели в соответствии с Законом о восстании 1807 года, который в последний раз использовался во время беспорядков в Лос-Анджелесе, сообщает APF.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Напомним, что гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе, штат Миннесота, спровоцировала массовые беспорядки в ряде крупных городов США, которые продолжаются уже третий день.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты вспыхнули после того, как видео ареста погибшего появилось в сети. В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией. Во время ЧП погибло уже два человека.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Как писал OBOZREVATEL ранее, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею.