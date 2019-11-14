"Люди плакали!" Очевидица рассказала о рекордном потопе в Венеции

Рекордное наводнение в Венеции (Италия) принесло серьезные разрушения и громадные убытки. При этом венецианцы зарабатывают на туристах, демонстрируя последствия стихии.

О нынешней ситуации в городе рассказала в эфире ObozTV жительница Венеции Ольга Клингенберг. По ее словам, даже для привычных к регулярным потопам венецианцев нынешнее наводнение стало большим ударом.

"Живу я в Венеции 10 лет, это явление каждого года, ничего удивительного нет. Все давно привыкли, у всех в гардеробе есть резиновые сапоги. Кто живет на нижних этажах, у кого бизнес на нижних этажах – у всех есть перекрытия от воды, насосы, откачивающие воду. Но произошел очень резкий скачок уровня воды, который привел к разрушениям, вызывающим слезы у венецианцев и всех, кто любит этот город", – сказала она.

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Как сообщила очевидица ЧП, сейчас паники у людей нет, только "жуткое разочарование".

"На улицах можно было увидеть мелких предпринимателей, у которых есть лавочки, ресторанчики, бары, которые потерпели невероятный ущерб. Можно себе представить, каких денег стоит восстановление всей структуры, электрики. Люди буквально плакали", – рассказала она

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Клингенберг отметила, что пострадавшие от стихии смогут рассчитывать на помощь от государства в течение года, и эти средства могут покрыть лишь половину убытков, тогда как им необходимо восстанавливать свое жилье и свой бизнес уже сегодня.

repubblica.it

"В данной ситуации наводнение – это личный ущерб каждого. Первые этажи всех зданий – это в меньшей степени жилище, в большей степени бизнес. И весь этот бизнес "полетел". Невозможно было найти в округе бар, где бы работала кофемашина, потому что везде "полетела" электрика. Когда итальянец не может найти место, где можно выпить правильный кофе, это уже настоящая трагедия", – рассказала она.

При этом некоторые местные жители используют стихию как "особый аттракцион", чтобы заработать на туристах.

"Даже на фоне этой беды некоторые очень предприимчивые венецианцы возили на лодках большие группы туристов смотреть на разрушения. Туризм и желание поглазеть никуда не девается", – сообщила Клингенберг.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Венеции уровень воды поднялся до отметки в 187 см, было затоплено более 80% города. Городская администрация объявила чрезвычайное положение. В результате наводнения погибли два человека.

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