"Я планов наших люблю громадьё!" (© В.В.Маяковский)

Глагол "звездануться" с появлением телеканала МО РФ "Звезда" заиграл новыми яркими красками. Не говоря уже о том, что создание такой системы России не по кошельку в принципе (построить и утопить еще 300 спутников в Тихом океане задача титаническая, серьезно), так еще технического смысла в "собственном глобальном интернете" для одной страны нет совсем. Тоже мне, "всемирный рейх".

Живут, [вырезано цензурой], в каком-то своем навеянном наркотиками мире, и транслируют новости больного сознания сюда. За наши, что характерно, деньги.

Новости Ради всех политзаключенных в России

Вы, звезданутые ребятушки, сначала научитесь группировку из 24 спутников системы ГЛОНАСС поддерживать в работоспособном состоянии, не засоряя океан, а потом начинайте заикаться про 300 (триста), [вырезано цензурой].