Тошнота и дезориентация: в российской школе массово отравились ядовитым газом

В России в школе №2 в подмосковном Волоколамске произошло массовое отравление детей из-за выброса газа на местном полигоне "Ядрово".

Как сообщает "Интерфакс", местные врачи, которые осматривают учеников, связывают ситуацию именно с ним.

По информации управления системы образования администрации Волоколамского района, госпитализированы с отравлением газом четыре ребенка. При этом же источники издания сообщают, что пострадавших почти 40.

По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

Mash

Местные жители рассказали, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Волоколамские активисты связали недомогание детей с выбросом газа на полигоне "Ядрово". Позже в администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили эту информацию.

По информации телеграм-канала Mash, 183 человека обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление. У всех пострадавших одни и те же симптомы - головокружение, слабость, тошнота, дезориентация.

"Местные власти неторопливо провели совещание и, кажется, нашли причину всего, - в одной из низин на полигоне Ядрово произошел выброс газа. Сейчас эту лощину пытаются засыпать землей", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", в городе Шадринск Курганской области РФ 13-летняя девочка обстреляла одноклассников из пневматического пистолета.