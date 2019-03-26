"Торпеда апокалипсиса": разведка США приоткрыла тайну оружия "Судного дня" Путина

Подводные атомные беспилотники "Посейдон", которые СМИ окрестили оружием "Судного дня" и "торпедой Апокалипсиса", появятся у армии России не раньше 2027 года.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке. В соответствующем докладе якобы указано, что запущенный беспилотник "Посейдон" трудно поразить.

Уточняется также, что российские военные "сильно надеются" на автономные "Посейдоны" в случае, если у них не будет возможности нанести удар советским ядерным оружием.

vesti.ru

"У россиян есть амбиции использовать автономное подводное транспортное средство с ядерным оружием в качестве оружия возмездия, если их унаследованный потенциал запуска ядерного оружия будет нейтрализован во время войны", — говорится в материале.

Американцы отмечают, что в случае, если "Посейдон" успешно пройдет испытания, Россия сделает серьезный шаг вперед в гонке вооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военные эксперты заявили, что российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" несет опасность для самой РФ, так как его собираются протестировать в "практическом варианте".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.