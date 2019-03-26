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"Торпеда апокалипсиса": разведка США приоткрыла тайну оружия "Судного дня" Путина

3.3тЧитать материал на украинском

Подводные атомные беспилотники "Посейдон", которые СМИ окрестили оружием "Судного дня" и "торпедой Апокалипсиса", появятся у армии России не раньше 2027 года.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке. В соответствующем докладе якобы указано, что запущенный беспилотник "Посейдон" трудно поразить.

Уточняется также, что российские военные "сильно надеются" на автономные "Посейдоны" в случае, если у них не будет возможности нанести удар советским ядерным оружием.

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"Торпеда апокалипсиса": разведка США приоткрыла тайну оружия "Судного дня" Путина

vesti.ru

"У россиян есть амбиции использовать автономное подводное транспортное средство с ядерным оружием в качестве оружия возмездия, если их унаследованный потенциал запуска ядерного оружия будет нейтрализован во время войны", — говорится в материале.

Американцы отмечают, что в случае, если "Посейдон" успешно пройдет испытания, Россия сделает серьезный шаг вперед в гонке вооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военные эксперты заявили, что российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" несет опасность для самой РФ, так как его собираются протестировать в "практическом варианте".

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Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Тег
Новости России
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Странно ,а Шойгу заявил ,что к 2020 ВМФ РФ примет на вооружение 32 "Посейдона". Так что американская разведка ,слегонца "опоздала"))))
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Мясник Kassab
Мясник Kassab
>>его собираются протестировать в "практическом варианте" На хохлах.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мясник Kassab, "Ура, ми ідіоти!" Виходь із такими траспарантами; брати бля...
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CARGO 100
CARGO 100
Закипели пуканы ...
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