Торговая война США и Китая: страны приняли историческое решение

Соединенные Штаты Америки и Китай достигли прорыва в торговых переговорах. Вскоре будет заключена первая часть сделки между странами.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед студентами во Флориде, передает DW. По его словам, Америка предприняла жесткие меры против Китая и в результате достигла прорыва по торговому соглашению.

"Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов. Я вчера говорил по телефону с [председателем КНР] Си Цзиньпином", – добавил Трамп.

США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах

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Отметим, что в рамках соглашения Китай должен существенно увеличить импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции. При этом Вашингтон оставит в силе 25% торговых пошлин, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое – до 7,5% – понизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллардов долларов.

Со своей стороны Пекин обязался закупать в США больше пшеницы и кукурузы. США и КНР согласились как можно быстрее завершить решение оставшихся вопросов. Договор охватывает сферы интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства, финансовых услуг и спорных вопросов валюты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что торговая война между США и Китаем может стать катастрофой для всей мировой экономики.

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