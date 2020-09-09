Топ-пропагандистка Кремля опозорилась сюжетом о "мирном" Минске: показательные кадры
Топ-пропагандистку Кремля, главного редактора российского канала RT Маргариту Симоньян, которая накануне ездила в Беларусь на интервью к Лукашенко, уличили во лжи о ситуации в стране.
Так, во время прямого включения из Минска, она заявила об отсутствии протестов, в то время как на втором плане силовики задерживали митингующих. Видео опубликовал российский Telegram-канал MDK (чтобы посмотреть, дскролльте новость до конца).
"Слева российская журналистка рассказывает, что в Минске очень спокойно и нет никаких протестующих. Справа женщинам и старикам заламывают руки, бросают на землю, тащат в автозак", – подписали ролик в сети.
В сюжете Симоньян говорит о том, что за сутки пребывания в столице Беларуси она с коллегами не заметила ни одного признака присутствия протестов. Минск, по ее словам, "не производит впечатления революционного города".
"Все спокойно, очень чисто. Европейский город, безопасный. Люди ходят, улыбаются", – заявила она, похвалившись, что ее там узнают и относятся приветливо.
Telegram-канал высмеял и стандартную реакцию пропагандистов РФ на случаи, когда их ловят на лжи.
"Но это другое, сами понимаете", – пошутили авторы.
Отметим также, что в сети распространили показательное фото с протестов в Беларуси. На снимке авторства Евгения Ерчака видно, как белорусские силовики оцепили мирных протестующих, в частности, женщин. В сети подчеркнули, что храбрость белорусских женщин, выступающих против полицейского произвола Лукашенко, поистине поразительна – в их взглядах нет страха.
"Лукашенко позорище", "А вот реально же. Женщина слева немного опасается, но это нормально в данной ситуации. Прям вот страха – нет совсем. Респект", "Зато есть ненависть", "В их взгляде сила", "Как-будто фото 1941 года в цвете", "Немцы в городе. Так говорили в фильмах о войне", "Очень мощное фото", "Надеюсь, скоро увидим, как эти "самые гуманные" будут сопли жевать на скамье подсудимых", – комментируют пользователи Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 8 сентября произошли жесткие задержания участников акции в поддержку члена оппозиционного координационного совета Марии Колесниковой. ОМОНовцы в балаклавах хватали людей, пытаясь завести их в автозаки. Некоторые протестующие сопротивлялись, начались столкновения. Граждан жестко кидали на землю, женщинам заламывали руки.