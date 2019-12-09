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9 декабря • обновлено в 04:09
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"Хочется вызвать психиатров": топ-пропагандист Путина оскандалился заявлением о возвращении Донбасса

1.6т
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Телеведущий Владимир Соловьев назвал чушью решение Совета национальной безопасности и обороны Украины про основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

Об этом он написал в Telegram. По мнению пропагандиста, резолюция ведомства является чушью.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

kaluganews.com

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"Что они курят? Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", – заявил пропагандист.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Новости России
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