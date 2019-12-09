"Хочется вызвать психиатров": топ-пропагандист Путина оскандалился заявлением о возвращении Донбасса

Телеведущий Владимир Соловьев назвал чушью решение Совета национальной безопасности и обороны Украины про основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

Об этом он написал в Telegram. По мнению пропагандиста, резолюция ведомства является чушью.

Владимир Соловьев kaluganews.com

"Что они курят? Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", – заявил пропагандист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите "в нормандском формате".

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Тем временем, окружение Владимира Зеленского рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".

Совет национальной безопасности и обороны Украины на секретном, закрытом заседании 7 декабря утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

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