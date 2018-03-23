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Топ-пропагандист Кремля жестоко пошутил об освобождении Сенцова

2.2тЧитать новость на украинском

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что если Россия освободит своего политического узника, режиссера Олега Сенцова, то на его родине в Украине мужчину посадят в тюрьму, как это случилось с Надеждой Савченко (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Неуместная шутка прозвучала в диалоге с украинским общественным активистом Вадимом Трюханом в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Вы не боитесь, что вам вернут того же Сенцова? Вы представляете, что сейчас будет? Вам Нади мало? Вам сейчас Сенцова вернут — потом его у себя посадите", — колко отметил Соловьев.

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В свою очередь, Трюхан ответил ему, что после выхода на свободу Сенцов станет прекрасным режиссером и будет делать хорошие фильмы.

Но Соловьев вновь не упустил возможности сказать оскорбление в адрес заключенного украинца.

"До этого не делал, а сейчас начнет? С чего вдруг?" — с ухмылкой сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", Соловьев заявил, что недавно покончивший жизнь самоубийством украинский летчик Владислав Волошин, участвуя в АТО, бомбил мирное население Донбасса.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаУкраинские политзаключенные в России
Персоны
Владимир СоловьевОлег СенцовВадим ТрюханНадежда Савченко
Место
Россия
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