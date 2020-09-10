Топ-чиновники России могли приказать отравить Навального, – госсекретарь США Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что попытка отравления оппозиционного политика Алексея Навального могла быть организована "высокопоставленными членами российского правительства".

Он подчеркнул, что этому существует "значительная вероятность". Таким мнением американский чиновник поделился в интервью, текст которого опубликован на сайте Госдепа.

"Есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для русского народа и для России", – сказал Помпео.

По его словам, США и ряд европейских стран уже дали понять Кремлю, что они ожидают от него "скоординированных действий", которые помогут привлечь виновных к ответственности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", – сказал дипломат.

В то же время он отметил, что не будет комментировать реакцию вообще американского правительства по ситуации с отравлением российского политика Навального, пока об этом лично не объявит президент Дональд Трамп.

"Мы должны все это рассмотреть, оценить и быть уверенными в том, что делаем свою часть работы по снижению рисков повторения подобного в будущем", – подытожил Помпео.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором летел политик, экстренно сел в Омске. Позже, по инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест образцов, взятых у него. Военные эксперты пришли к заключению, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

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