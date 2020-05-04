Топ-5 фото Путина, на которых его "подставили" с маленьким ростом

Алина Мельник Мир 05:21, 4.05.2020 Обновлено: 11:33, 4.05.2020

Президент России Владимир Путин и его пресс-служба не раз были пойманы на коррекции и постановочных фото, на которых лидер россиян с ростом в 170 сантиметров кажется намного выше и стоит вровень с более высокими собеседниками.

Однако на некоторых фотографиях маленький рост Путина очевиден. OBOZREVATEL предлагает взглянуть на топ-5 таких снимков.

Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич, рост которого – почти 2 метра
Facebook РаиссяТудей
Владимир Путин и невысокие воспитанники Суворовского училища в Санкт-Петербурге
fontanka.ru
Владимир Путин, опоздавший на встречу глав государств в Париже, у подмостков здоровается с президентом США Дональдом Трампом
Le Temps
Владимир Путин и низкорослые женщины в форме советских регулировщиц Военной автомобильной инспекции в Волгограде
Twitter / Дмитрий Смирнов
Владимир Путин и высокий школьник в детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике
Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Владимир Зеленский и студия "Квартал" троллили президента России Владимира Путина.

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Мир

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